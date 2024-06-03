Що допоможе захистити Харків та область від російських окупантів — у ISW відповіли

Російський окупант. Фото: росЗМІ

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) відповіли, що допоможе Україні захистити Харків та область від російських окупантів. Йдеться про надання Києву протиповітряної оборони та зняття обмежень бити по цілях на території Росії західною зброєю.

Про це йдеться у звіті ISW.

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Захист Харкова та області від окупантів

Надання західних систем ППО та зняття обмежень бити наданою зброєю по цілях на території Росії залишаються критично важливими для України, щоб відбити удари загарбників по Харкову за допомогою планерних бомб і ракет.

Десяток західних країн недавно частково або повністю скасували обмеження на використання Україною зброї, що була надана Заходом, для атак на військові об'єкти на території Росії. Ці політичні зміни дозволять українським військам використовувати системи для ударів по російських вогневих пунктах та базам на кордонних територіях та в повітряному просторі РФ.

За словами українських офіційних осіб, ЗСУ збили декілька російських військових літаків у лютому 2024 року, багато з яких завдавали ударів планерними бомбами в напрямку Авдіївки.

Можливість українських військ збивати російські військові літаки у прифронтовій зоні свідчить про те, що українські сили, ймовірно, зможуть виконати аналогічні дії за допомогою як своїх, так і західних систем, щоб захистити північну частину Харківської області та місто від російських атак планерними бомбами, які запускаються з повітряного простору РФ.

Раніше глава держави Володимир Зеленський заявляв, що окупанти не зможуть захопити Харків, якщо українські війська отримають два протиповітряні комплекси Patriot для розгортання в регіоні.

Нагадаємо, українські прикордонники знищили позиції і логістичні шляхи російських окупантів. Це сталося на Харківщині.

Також під контролем Збройних сил України близько 70 відсотків міста Вовчанськ Харківської області. У місті та на його околицях продовжуються жорсткі бої.