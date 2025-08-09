Россия ударила дроном по торговому центру Харькова - есть раненые

Дрон попал в мебельный магазин Харькова. Фото: Новости.LIVE

В Харькове 9 августа российский ударный беспилотник попал в торговый центр в Киевском районе. Ранения получили пять человек, среди которых 17-летняя девушка. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, а правоохранители зафиксировали последствия атаки.

Об этом сообщают Новости.LIVE

Начальник отдела Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Яциченко сообщил, что всем раненым уже оказывают необходимую медицинскую помощь, а на месте работают следователи.

"По предварительным данным, удар был нанесен БпЛА "Молния-2". Поврежден мебельный магазин, есть значительные разрушения. Найдены обломки дрона", — отметил он.

По данным следствия, взрывные ранения получили три женщины, 38-летний мужчина и 17-летняя девушка. Всех доставили в больницу. По факту атаки Киевская окружная прокуратура Харькова начала досудебное расследование по статье о военных преступлениях (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что еще до начала наступления российских войск на Харьковском направлении в 2024 году украинские защитники смогли заблаговременно выявить и раскрыть планы противника. Это позволило подготовиться к возможным действиям врага и укрепить оборонительные рубежи.

Ранее мы также информировали, что вечером 7 августа российские войска нанесли удар по Харькову с помощью ударных беспилотников. Атака вызвала пожар, а двое мирных жителей получили ранения в результате обстрела.