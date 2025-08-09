Відео
Головна Харків Влучання РФ по меблевому в Харкові — фоторепортаж наслідків

Влучання РФ по меблевому в Харкові — фоторепортаж наслідків

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 20:09
Росія вдарила дроном по торговому центру Харкова — є поранені
Дрон влучив у меблевий магазин Харкова. Фото: Новини.LIVE

У Харкові 9 серпня російський ударний безпілотник влучив у торговий центр у Київському районі. Поранення отримали п’ятеро людей, серед яких 17-річна дівчина. Постраждалим надається медична допомога, а правоохоронці зафіксували наслідки атаки.

Про це повідомляють Новини.LIVE

Читайте також:

Росія вдарила дроном по ТЦ у Харкові

Начальник відділу Харківської обласної прокуратури Дмитро Яциченко повідомив, що усім пораненим вже надають необхідну медичну допомогу, а на місці працюють слідчі.

Влучання РФ по меблевому в Харкові — фоторепортаж наслідків - фото 1
Дрон влучив у меблевий магазин Харкова. Фото: Новини.LIVE

"За попередніми даними, удар було завдано БпЛА "Молнія-2". Пошкоджено меблевий магазин, є значні руйнування. Знайдено уламки дрона", — зазначив він.

Влучання РФ по меблевому в Харкові — фоторепортаж наслідків - фото 2
Дрон влучив у меблевий магазин Харкова. Фото: Новини.LIVE

За даними слідства, вибухові поранення отримали три жінки, 38-річний чоловік та 17-річна дівчина. Усіх доставили до лікарні. За фактом атаки Київська окружна прокуратура Харкова розпочала досудове розслідування за статтею про воєнні злочини (ч. 1 ст. 438 КК України).

Влучання РФ по меблевому в Харкові — фоторепортаж наслідків - фото 3
Дрон влучив у меблевий магазин Харкова. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що ще до початку наступу російських військ на Харківському напрямку у 2024 році українські оборонці змогли завчасно виявити та розкрити плани противника. Це дозволило підготуватися до можливих дій ворога та зміцнити оборонні рубежі.

Раніше ми також інформували, що увечері 7 серпня російські війська завдали удару по Харкову за допомогою ударних безпілотників. Атака спричинила пожежу, а двоє мирних мешканців отримали поранення внаслідок обстрілу.

Харків магазини ТЦ дрони фоторепортаж БпЛА
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
