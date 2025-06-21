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Главная Харьков В результате атаки вражеского дрона на Харьковщину погиб мужчина

В результате атаки вражеского дрона на Харьковщину погиб мужчина

Ua en ru
Дата публикации 21 июня 2025 18:29
В результате обстрела Харьковщины погиб мужчина
Врачи. Фото: УНИАН
Ключові моменти В результате атаки РФ на Харьковскую область погиб человек

Российские захватчики продолжают атаковать мирное население Харьковской области. В субботу, 21 июня, в результате российского обстрела погиб мужчина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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В результате атаки РФ на Харьковскую область погиб человек

"Россия продолжает убивать мирных жителей Харьковщины. Сегодня в результате попадания вражеского дрона в поселке Старый Салтов Чугуевского района погиб 60-летний мужчина. Искренние соболезнования родным и близким погибшего", — написал Синегубов.

А также отметил, что террор против мирного населения продолжается. В частности, он призвал местных жителей не пренебрегать безопасностью во время воздушной тревоги.

Атака на Харківщину
Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

Напомним, что российские войска в ночь на 20 июня осуществили массированную атаку ударными беспилотниками по Харькову и пригороду.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удары России по Одессе и Харькову.

Харьковская область обстрелы война в Украине Россия атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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