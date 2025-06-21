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Головна Харків Внаслідок атаки ворожого дрона на Харківщину загинув чоловік

Внаслідок атаки ворожого дрона на Харківщину загинув чоловік

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Дата публікації: 21 червня 2025 18:29
Внаслідок обстрілу Харківщини загинув чоловік
Лікарі. Фото: УНІАН
Ключові моменти Внаслідок атаки РФ на Харківщину загинув чоловік

Російські загарбники продовжують атакувати мирне населення Харківської області. У суботу, 21 червня, внаслідок російського обстрілу загинув чоловік.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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Внаслідок атаки РФ на Харківщину загинув чоловік

"Росія продовжує вбивати мирних жителів Харківщини. Сьогодні внаслідок влучання ворожого дрона в селищі Старий Салтів Чугуївського району загинув 60-річний чоловік. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого", — написав Синєгубов.

А також зазначив, що терор проти мирного населення триває. Зокрема, він закликав місцевих жителів не нехтувати безпекою під час повітряної тривоги.

Атака на Харківщину
Скриншот повідомлення очільника ОВА/Telegram

Нагадаємо, що російські війська у ніч проти 20 червня здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по Харкову та передмісті.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удари Росії по Одесі та Харкові.

Харківська область обстріли війна в Україні Росія атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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