Внаслідок обстрілу Харківщини загинув чоловік

Внаслідок атаки ворожого дрона на Харківщину загинув чоловік
Російські загарбники продовжують атакувати мирне населення Харківської області. У суботу, 21 червня, внаслідок російського обстрілу загинув чоловік.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Внаслідок атаки РФ на Харківщину загинув чоловік
"Росія продовжує вбивати мирних жителів Харківщини. Сьогодні внаслідок влучання ворожого дрона в селищі Старий Салтів Чугуївського району загинув 60-річний чоловік. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого", — написав Синєгубов.
А також зазначив, що терор проти мирного населення триває. Зокрема, він закликав місцевих жителів не нехтувати безпекою під час повітряної тривоги.
Нагадаємо, що російські війська у ніч проти 20 червня здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по Харкову та передмісті.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на удари Росії по Одесі та Харкові.
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