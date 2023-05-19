В результате массового обстрела Харьковской области погибли люди
В течение 18 мая российские оккупационные войска обстреляли ряд населенных пунктов Харьковской области. В селе Циркуны погиб один человек, ранения получили два местных жителя.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Обстрелы Харьковской области
За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли по меньшей мере 17 населенных пунктов Харьковской области.
Пострадали Купянский, Харьковский и Чугуевский районы.
Удар по Циркунам
В селе Циркуны в результате российских обстрелов погиб 52-летний местный житель.
Ранения получили двое мужчин - 41 и 57 лет.
Известно о разрушении по меньшей мере двух частных домов. 13 домов получили частичные повреждения.
Остальные пострадавшие населенные пункты
В селе Тешенковка Купянского района российские снаряды повредили фермерское хозяйство.
В Волчанске зафиксировали разрушение жилых домов и объект гражданской инфраструктуры.
А в селах Старица и Перковка Чугуевского района в результате обстрела загорелся лес.
Напомним, что погибшие среди гражданского населения Харьковской области были и во время обстрела 15 мая.