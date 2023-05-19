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В результате массового обстрела Харьковской области погибли люди

19 мая 2023 09:24
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В результате массового обстрела Харьковской области погибли люди
Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: Telegram Олега Синегубова
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В течение 18 мая российские оккупационные войска обстреляли ряд населенных пунктов Харьковской области. В селе Циркуны погиб один человек, ранения получили два местных жителя.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Обстрелы Харьковской области

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли по меньшей мере 17 населенных пунктов Харьковской области.

Пострадали Купянский, Харьковский и Чугуевский районы.

Удар по Циркунам

В селе Циркуны в результате российских обстрелов погиб 52-летний местный житель.

Ранения получили двое мужчин - 41 и 57 лет.

Известно о разрушении по меньшей мере двух частных домов. 13 домов получили частичные повреждения.

Остальные пострадавшие населенные пункты

В селе Тешенковка Купянского района российские снаряды повредили фермерское хозяйство.

В Волчанске зафиксировали разрушение жилых домов и объект гражданской инфраструктуры.

А в селах Старица и Перковка Чугуевского района в результате обстрела загорелся лес.

Напомним, что погибшие среди гражданского населения Харьковской области были и во время обстрела 15 мая.

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