Внаслідок масового обстрілу Харківщини є загиблі
Протягом 18 травня російські окупаційні війська обстріляли цілу низку населених пунктів Харківської області. У селі Циркуни загинула одна людина, поранення отримали два місцеві жителі.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Обстріли Харківщини
Протягом минулої доби російські окупанти обстріляли щонайменше 17 населених пунктів Харківської області.
Постраждали Куп’янський, Харківський і Чугуївський райони регіону.
Удар по Циркунах
У селі Циркуни внаслідок російського обстрілу загинув 52-річний місцевий житель.
Поранення отримали двоє чоловіків — 41 і 57 років.
Відомо про руйнування щонайменше двох приватних будинків. 13 осель зазнали часткових пошкоджень.
Інші постраждалі населені пункти
У селі Тешенківка Куп'янського району російські снаряди пошкодили фермерське господарство.
У Вовчанську зафіксували руйнування житлових будинків і об’єкту цивільної інфраструктури.
А у селах Стариця та Перківка Чугуївського району внаслідок обстрілів загорівся ліс.
Нагадаємо, загиблі серед цивільного населення Харківської області були і під час обстрілу 15 травня.