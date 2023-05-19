Внаслідок масового обстрілу Харківщини є загиблі

Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: Telegram Олега Синєгубова

Протягом 18 травня російські окупаційні війська обстріляли цілу низку населених пунктів Харківської області. У селі Циркуни загинула одна людина, поранення отримали два місцеві жителі.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Протягом минулої доби російські окупанти обстріляли щонайменше 17 населених пунктів Харківської області.

Постраждали Куп’янський, Харківський і Чугуївський райони регіону.

Удар по Циркунах

У селі Циркуни внаслідок російського обстрілу загинув 52-річний місцевий житель.

Поранення отримали двоє чоловіків — 41 і 57 років.

Відомо про руйнування щонайменше двох приватних будинків. 13 осель зазнали часткових пошкоджень.

Інші постраждалі населені пункти

У селі Тешенківка Куп'янського району російські снаряди пошкодили фермерське господарство.

У Вовчанську зафіксували руйнування житлових будинків і об’єкту цивільної інфраструктури.

А у селах Стариця та Перківка Чугуївського району внаслідок обстрілів загорівся ліс.

Нагадаємо, загиблі серед цивільного населення Харківської області були і під час обстрілу 15 травня.