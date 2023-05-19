Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Внаслідок масового обстрілу Харківщини є загиблі arrow

Внаслідок масового обстрілу Харківщини є загиблі

19 травня 2023 09:24
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Внаслідок масового обстрілу Харківщини є загиблі
Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: Telegram Олега Синєгубова
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Протягом 18 травня російські окупаційні війська обстріляли цілу низку населених пунктів Харківської області. У селі Циркуни загинула одна людина, поранення отримали два місцеві жителі.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Читайте також:

Обстріли Харківщини

Протягом минулої доби російські окупанти обстріляли щонайменше 17 населених пунктів Харківської області.

Постраждали Куп’янський, Харківський і Чугуївський райони регіону.

Удар по Циркунах

У селі Циркуни внаслідок російського обстрілу загинув 52-річний місцевий житель.

Поранення отримали двоє чоловіків — 41 і 57 років.

Відомо про руйнування щонайменше двох приватних будинків. 13 осель зазнали часткових пошкоджень.

Інші постраждалі населені пункти

У селі Тешенківка Куп'янського району російські снаряди пошкодили фермерське господарство.

У Вовчанську зафіксували руйнування житлових будинків і об’єкту цивільної інфраструктури.

А у селах Стариця та Перківка Чугуївського району внаслідок обстрілів загорівся ліс.

Нагадаємо, загиблі серед цивільного населення Харківської області були і під час обстрілу 15 травня.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Оновлено

17:52У частині областей України пролунав сигнал тривоги, чутно вибухи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB