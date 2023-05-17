Вследствие обстрела Харьковской области погиб человек

Последствия обстрела Харьковской области. Фото: Офис Генпрокурора

Во вторник, 16 мая, примерно в 13:00, город Купянск Харьковской области подвергся новому обстрелу со стороны оккупационных сил, в результате чего погиб 58-летний мирный житель города. Прокуратура начала расследование.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

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Материалы следствия

В Офисе Генпрокурора сообщили, что в ночь на 17 мая, военные из России открыли огонь по населенному пункту Богуславка Изюмского района. В результате артиллерийского обстрела были повреждены жилые строения.

Сотрудники прокуратуры, вместе с полицейскими следователями, продолжают работу по документированию военных преступлений, которые были совершены российскими военнослужащими. Это важно для обеспечения справедливости и ответственности за совершенные преступления.

Последствия обстрела Харьковской области. Фото: Офис Генпрокурора

Последствия обстрела Харьковской области. Фото: Офис Генпрокурора

Ситуация в Харьковской области

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, россияне продолжают атаковать приграничные города и деревни. В течение последнего месяца было зафиксировано около 140 атак, которые привели к разрушению объектов гражданского назначения. При этом, 24 из этих атак были осуществлены с помощью ракет.

Оккупационные силы используют все доступные им средства вооружения, целенаправленно атакуя гражданскую инфраструктуру. Жертвами этих атак становятся мирные жители, получающие ранения и теряющие жизни. Это настоящий акт терроризма.

Напомним, что 15 мая, военные действия российских сил в Украине продолжались с масштабной артиллерийской, минометной и авиационной атакой на области Харьковского, Купянского и Чугуевского районов Харьковской области. В результате обстрелов есть погибшие.