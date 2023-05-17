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Внаслідок обстрілу Харківської області загинула людина

17 травня 2023 14:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Внаслідок обстрілу Харківської області загинула людина
Наслідки обстрілу на Харківщині. Фото: Офіс Генпрокурора
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У вівторок, 16 травня, приблизно о 13:00, місто Куп'янськ Харківської області зазнало нового обстрілу з боку окупаційних сил, внаслідок чого загинув 58-річний мирний житель міста. Прокуратура розпочала розслідування.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

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Матеріали слідства

В Офісі Генпрокурора повідомили, що в ніч проти 17 травня військові з Росії відкрили вогонь по населеному пункту Богуславка Ізюмського району. Внаслідок артилерійського обстрілу було пошкоджено житлові будівлі.

Співробітники прокуратури, разом із поліцейськими слідчими, продовжують роботу з документування воєнних злочинів, скоєних російськими військовослужбовцями. Це важливо для забезпечення справедливості та відповідальності за скоєні злочини.

Обстріл Харківської області
Наслідки обстрілу на Харківщині. Фото: Офіс Генпрокурора
Обстріл Харківської області
Наслідки обстрілу на Харківщині. Фото: Офіс Генпрокурора

Ситуація у Харківській області

За словами голови Харківської ОВ Олега Синєгубова, росіяни продовжують атакувати прикордонні міста та села. Протягом останнього місяця було зафіксовано близько 140 атак, які спричинили руйнування об'єктів цивільного призначення. При цьому 24 з цих атак були здійснені за допомогою ракет.

Окупаційні сили використовують усі доступні їм засоби озброєння, цілеспрямовано атакуючи громадянську інфраструктуру. Жертвами цих атак стають мирні жителі, які зазнають поранень і втрачають життя. Це справжній акт тероризму.

Нагадаємо, що 15 травня військові дії російських сил в Україні тривали з масштабною артилерійською, мінометною та авіаційною атакою на області Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області. Внаслідок обстрілів є загиблі.

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