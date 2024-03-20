В результате обстрела Харькова возник сильный пожар — Терехов
Сегодня, 20 марта, город Харьков попал под обстрел, в результате которого пострадали. Детали о количестве и степени ранений пострадавших в настоящее время уточняются.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Последствия обстрела Харькова
В результате обстрела в городе возник значительный пожар. На месте происшествия работают все соответствующие экстренные службы и волонтеры, которые пытаются потушить пожар и оказать помощь пострадавшим.
"Оккупанты могут нанести повторные удары", — предупредил глава областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов, призывая жителей города быть осторожными и отслеживать любые дальнейшие угрозы.
Напомним, что оккупантов ударили по одному из районов Харькова. Под завалами могут находиться люди.
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