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Внаслідок обстрілу Харкова виникла сильна пожежа — Терехов

20 березня 2024 13:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Внаслідок обстрілу Харкова виникла сильна пожежа — Терехов
Міський голова Харкова Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Сьогодні, 20 березня, місто Харків потрапило під обстріл, внаслідок якого є постраждалі. Деталі щодо кількості та ступеня поранень постраждалих наразі уточнюються.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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У результаті обстрілу в місті виникла значна пожежа. Наразі на місці події працюють усі відповідні екстрені служби та волонтери, які намагаються загасити пожежу та надати допомогу постраждалим.

 

Внаслідок обстрілу Харкова є постраждалі — Терехов - фото 1
Допис Ігоря Терехова. Фото: скриншот

"Окупанти можуть завдати повторних ударів," — попередив очільник обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов, закликаючи мешканців міста бути обережними та відстежувати будь-які подальші загрози.

 

Внаслідок обстрілу Харкова є постраждалі — Терехов - фото 2
Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, що окупантим вдарили по одному з районів Харкова. Під завалами можуть бути люди.

 

Харків
обстріли
Ігор Терехов
окупанти
Олег Синєгубов

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