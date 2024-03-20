Внаслідок обстрілу Харкова виникла сильна пожежа — Терехов

Міський голова Харкова Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 20 березня, місто Харків потрапило під обстріл, внаслідок якого є постраждалі. Деталі щодо кількості та ступеня поранень постраждалих наразі уточнюються.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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У результаті обстрілу в місті виникла значна пожежа. Наразі на місці події працюють усі відповідні екстрені служби та волонтери, які намагаються загасити пожежу та надати допомогу постраждалим.

Допис Ігоря Терехова. Фото: скриншот

"Окупанти можуть завдати повторних ударів," — попередив очільник обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов, закликаючи мешканців міста бути обережними та відстежувати будь-які подальші загрози.

Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, що окупантим вдарили по одному з районів Харкова. Під завалами можуть бути люди.