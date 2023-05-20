В результате ударов россиян по Купянскому району есть погибшие и раненые, — Синегубов

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Фото: Telegram-канал Синегубова

Российские оккупанты в течение 19 мая обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковской области. В Купянском районе погиб один человек, еще один гражданский с ранениями был госпитализирован.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов .

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Обстрелы Харьковской области

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли по меньшей мере 21 населенный пункт Харьковской области.

Пострадали Купянский, Харьковский и Чугуевский районы.

Погибшие и раненые в Купянском районе

Больше всего пострадал Купянский район Харьковской области.

В селе Петропавловка в результате обстрелов погиб 65-летний гражданский мужчина.

В другом населенном пункте Купянского района, селе Синьковка, был ранен 43-летний гражданский, его госпитализировали.

В самом Купянске обошлось без человеческих потерь, были повреждены три жилых дома и хозяйственные постройки.

Чугуевский район

В этом районе Харьковской области россияне обстреляли город Волчанск.

Российские снаряды повредили четыре жилых дома. Также были поражены хозяйственные постройки.

Напомним, что 18 мая российские оккупационные войска также обстреляли целый ряд населенных пунктов Харьковской области. В селе Циркуны погиб один человек, ранения получили два местных жителя.