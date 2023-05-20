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Внаслідок ударів росіян по Куп'янському району є загиблі й поранені, — Синєгубов

20 травня 2023 09:11
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Внаслідок ударів росіян по Куп'янському району є загиблі й поранені, — Синєгубов
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Фото: Telegram-канал Синєгубова
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупанти протягом 19 травня обстріляли понад 20 населених пунктів Харківської області. У Куп’янському районі загинула одна людина, ще один цивільний з пораненнями був госпіталізований.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Обстріли Харківщини

Протягом минулої доби російські окупанти обстріляли щонайменше 21 населений пункт Харківської області.

Постраждали Куп’янський, Харківський і Чугуївський райони регіону.

Загиблі й поранені у Куп’янському районі

Найбільше постраждав Куп’янський район Харківської області.

У селі Петропавлівка внаслідок обстрілів загинув 65-річний цивільний чоловік.

У іншому населеному пункті Куп’янського району, селі Синьківка, був поранений 43-річний цивільний, його госпіталізували.

У самому Куп’янську обійшлося без людських втрат, були пошкоджені три житлові будинки та господарчі споруди.

Чугуївський район

У цьому районі Харківської області росіяни обстріляли місто Вовчанськ.

Російські снаряди пошкодили чотири житлові будинки. Також були уражені господарчі споруди.

Нагадаємо, що протягом 18 травня російські окупаційні війська також обстріляли цілу низку населених пунктів Харківської області. У селі Циркуни загинула одна людина, поранення отримали два місцеві жителі.

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