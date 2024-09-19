Взрывы в Харькове 18 сентября пострадали дома

В результате ударов РФ по Харькову повреждены жилые дома — мэр города
19 сентября 2024 00:50
Поврежденные дома в результате обстрела. Иллюстративное фото: t.me/synegubov
Поздно вечером, с 18 на 19 сентября, Российская Федерация нанесла несколько ракетных ударов по Харькову. В результате атаки пострадали жилые дома.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
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"По уточненным данным удары пришлись по лесополосе Шевченковского района. Тип ракет, которыми били по Харькову, устанавливается. На месте "прилетов" пожар", — сообщил Терехов.
Он добавил, что в результате ударов пострадали жилые дома, которые находятся неподалеку от эпицентров взрывов. В частности, выбиты стекла.
В настоящее время информация о пострадавших уточняется. Кроме того, идет обследование мест ракетных ударов.
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