Взрывы в Харькове 18 сентября пострадали дома

Поврежденные дома в результате обстрела. Иллюстративное фото: t.me/synegubov

Поздно вечером, с 18 на 19 сентября, Российская Федерация нанесла несколько ракетных ударов по Харькову. В результате атаки пострадали жилые дома.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

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"По уточненным данным удары пришлись по лесополосе Шевченковского района. Тип ракет, которыми били по Харькову, устанавливается. На месте "прилетов" пожар", — сообщил Терехов.

Он добавил, что в результате ударов пострадали жилые дома, которые находятся неподалеку от эпицентров взрывов. В частности, выбиты стекла.

В настоящее время информация о пострадавших уточняется. Кроме того, идет обследование мест ракетных ударов.