Удар по Харькову 17 сентября — есть пострадавшие

Спасатели ликвидируют последствия российского удара. Иллюстративное фото: ГСЧС

Россияне нанесли два удара управляемыми авиационными бомбами (УАБами) по Киевскому району Харькова. В результате обстрела пострадали шесть человек, среди которых четверо спасателей.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram во вторник, 17 сентября.

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По словам Терехова, российские войска дважды ударили по Киевскому району Харькова, применив управляемые авиационные бомбы (УАБы).

"Один из них пришелся по открытой территории", — отметил городской голова Харькова.

Сообщение Терехова. Фото: скриншот

Пока известно о шести пострадавших в результате атаки на город. Отмечается, что среди них четыре спасателя.

"Сейчас им всем оказывают медицинскую помощь", — написал Терехов.