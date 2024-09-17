Удар по Харькову 17 сентября — есть пострадавшие

Россияне УАБами обстреляли Харьков — среди пострадавших спасатели
17 сентября 2024 16:12
Спасатели ликвидируют последствия российского удара. Иллюстративное фото: ГСЧС
Россияне нанесли два удара управляемыми авиационными бомбами (УАБами) по Киевскому району Харькова. В результате обстрела пострадали шесть человек, среди которых четверо спасателей.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram во вторник, 17 сентября.
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По словам Терехова, российские войска дважды ударили по Киевскому району Харькова, применив управляемые авиационные бомбы (УАБы).
"Один из них пришелся по открытой территории", — отметил городской голова Харькова.
Пока известно о шести пострадавших в результате атаки на город. Отмечается, что среди них четыре спасателя.
"Сейчас им всем оказывают медицинскую помощь", — написал Терехов.
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