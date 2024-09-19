Вибухи у Харкові 18 вересня — постраждали будинки

Пошкоджені будинки внаслідок обстрілу. Ілюстративне фото: t.me/synegubov

Пізно ввечері, з 18 на 19 вересня, Російська Федерація завдала декілька ракетних ударів по Харкову. Внаслідок атаки постраждали житлові будинки.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.

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"За уточненими даними удари прийшлися по лісосмузі Шевченківського району. Тип ракет, якими били по Харкову, встановлюється. На місці "прильотів" пожежа", — повідомив Терехов.

Він додав, що внаслідок ударів постраждали житлові будинки, які знаходяться неподалік від епіцентрів вибухів. Зокрема, вибиті шибки.

Наразі інформація щодо постраждалих уточнюється. Крім того, триває обстеження місць ракетних ударів.