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В результате взрыва в Харькове есть пострадавшие — подробности от полиции

12 ноября 2023 10:29
обновлено: 11:08
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В результате взрыва в Харькове есть пострадавшие — подробности от полиции
Работники полиции возле сгоревшего авто. Фото: Патрульная полиция Харьковской области
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В результате взрыва на АЗК в Харькове есть пострадавшие. Сотрудники полиции сообщают об ограничении движения для обеспечения проезда медиков. Временно перекрыта дорога на улице Полтавский путь от улицы Евгения Котляра до улицы Рыльева.

Об этом сообщает Патрульная полиция Харьковской области.

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Стало известно, что в результате взрыва на АЗК есть пострадавшие. Медики и сотрудники полиции оказывают помощь пострадавшим на месте взрыва.

По предварительной информации, там загорелся автомобиль, пожар потушили. Причины возгорания устанавливают. В результате взрыва травмировался мужчина, его уже доставили в больницу.

Сообщения полиции
Сообщения полиции. Фото: скриншот сообщения Патрульной полиции Харьковской области

Временно ограничено движение транспорта по улице Полтавский путь от улицы Евгения Котляра до улицы Рыльева. Дорога перекрыта с целью беспрепятственного проезда врачей и спасателей. Патрульная полиция осуществляет контроль и охрану места пожара.

"Ограничения будут продолжаться до завершения работы экстренных служб", — отметили в полиции.

Полиция перекрыла дорогу в Харькове
Полиция перекрыла дорогу в Харькове. Фото: Патрульная полиция Харьковской области
Полиция перекрыла дорогу в Харькове
Полиция перекрыла дорогу в Харькове. Фото: Патрульная полиция Харьковской области
Полиция перекрыла дорогу в Харькове
Полиция перекрыла дорогу в Харькове. Фото: Патрульная полиция Харьковской области

Напомним, сегодня утром, 12 ноября, в Харькове был слышен громкий звук взрыва. Объявление воздушной тревоги не последовало. Сообщается, что взрыв носит бытовой характер. Известно, что произошло возгорание на колонке АЗС. Взрыв произошел в районе Южной железной дороги. На видео видно, как густой черный дым постепенно поднимается в воздух.

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