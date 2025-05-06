Харьков атаковали 20 Шахедов — возникли пожары есть пострадавшие

Ночью Харьков атаковали несколькими волнами дронов — последствия
В ночь на 6 мая Харьков подвергся массированной атаке дронами-камикадзе. Россия запустила по городу 20 вражеских БпЛА типа "Шахед" и атаковала несколькими волнами.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Россия атаковала Харьков несколькими волнами с применением БпЛА "Шахед"
Атака продолжалась более двух часов. В результате попаданий возникли масштабные пожары, с которыми сейчас борются спасатели ГСЧС. Известно о четырех пострадавших. Среди них — 59-летний и 44-летний мужчины, которые испытали острую стрессовую реакцию на фоне событий. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Работы по ликвидации последствий и документированию продолжаются.
Напомним, утром, 6 мая, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что Россия атаковала дронами-камикадзе жилой район города.
Добавим, что Россия ежедневно атакует Харьков различными видами оружия. Так в воскресенье, 4 мая, в регионе были слышны мощные взрывы.
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