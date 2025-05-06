Харьков атаковали 20 Шахедов — возникли пожары есть пострадавшие

Пожар на частной территории. Фото: Харьковская ОГА

В ночь на 6 мая Харьков подвергся массированной атаке дронами-камикадзе. Россия запустила по городу 20 вражеских БпЛА типа "Шахед" и атаковала несколькими волнами.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Атака продолжалась более двух часов. В результате попаданий возникли масштабные пожары, с которыми сейчас борются спасатели ГСЧС. Известно о четырех пострадавших. Среди них — 59-летний и 44-летний мужчины, которые испытали острую стрессовую реакцию на фоне событий. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Последствия пожара и взрывов в Харькове. Фото: Харьковская ОГА

Пожар в доме. Фото: Харьковская ОГА

Работы по ликвидации последствий и документированию продолжаются.

Напомним, утром, 6 мая, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что Россия атаковала дронами-камикадзе жилой район города.

Добавим, что Россия ежедневно атакует Харьков различными видами оружия. Так в воскресенье, 4 мая, в регионе были слышны мощные взрывы.