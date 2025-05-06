Харків атакували 20 Шахедів — виникли пожежі є постраждалі

Пожежа на приватній території. Фото: Харківська ОВА

У ніч проти 6 травня Харків зазнав масованої атаки дронами-камікадзе. Росія запустила по місту 20 ворожих БпЛА типу "Шахед" і атакувала кількома хвилями.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Атака тривала понад дві години. У результаті влучань виникли масштабні пожежі, з якими наразі борються рятувальники ДСНС. Наразі відомо про чотирьох постраждалих. Серед них — 59-річний та 44-річний чоловіки, які зазнали гострої стресової реакції на тлі подій. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

Наслідки пожежі та вибухів в Харкові. Фото: Харківська ОВА

Пожежа в будинку. Фото: Харківська ОВА

Роботи з ліквідації наслідків та документування тривають.

Нагадаємо, вранці, 6 травня, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що Росія атакувала дронами-камікадзе житловий район міста.

Додамо, що Росія щоденно атакує Харків різними видами зброї. Так у неділю, 4 травня, в регіоні було чутно потужні вибухи.