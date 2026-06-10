Во время обстрелов в харьковском метро можно ставить палатки

Вход в станцию метро. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

После резонанса в Киеве тема пребывания людей в метро во время воздушных тревог вновь оказалась в центре внимания. В Харькове отдельных запретов на палатки в укрытиях метро нет. Люди могут пользоваться собственными вещами для пребывания в метро во время атак. В то же время отмечается, что главное правило — уважение к другим пассажирам.

Об этом в эфире День.LIVE рассказала основательница БФ "Несокрушимый Харьков" Мария Зайцева.

Запрет на палатки

В Харькове во время воздушных тревог метро остается одним из главных укрытий для горожан. Люди могут находиться на станциях бесплатно, а само пространство используется для временной защиты во время обстрелов. Ситуация сейчас значительно спокойнее, чем в первые месяцы полномасштабной войны, когда станции были переполнены и люди вынуждены ночевать под землей.

"Сейчас харьковское метро бесплатное, оно работает, конечно, принимает людей, если мы говорим о массированных обстрелах", — пояснила Мария Зайцева.

Она добавила, что отдельных жестких правил или запретов относительно вещей, которые люди берут с собой, не вводили. Ограничения действовали только в начале войны, когда нагрузка на метро была максимальной.

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"У нас в Харькове нет каких-либо ограничений или правил, потому что их не было, только в начале", — отметила основательница БФ "Несокрушимый Харьков".

Уважение к другим

Зайцева подчеркнула, что главный принцип пребывания в укрытии — взаимное уважение между людьми. Речь идет о том, что каждый может брать необходимые вещи, если это не создает дискомфорта другим.

"Человек имеет право взять себе, если он будет там спать… главное — уважать другого", — добавила Мария Зайцева.

Переименование станций

В Харькове планируют переименовать станции метро. Мария Зайцева считает это параллельным процессом, который не должен происходить без участия общественности. По ее словам, соответствующие предложения общественные организации подавали еще в 2024 году, но тогда вопрос не рассматривался.

"Я считаю, что действительно не время для многих вещей, если мы говорим о бюджете и необходимости его сбалансировать", — сказала Зайцева.

В то же время она добавила, что обсуждение переименований возможно, но оно должно быть открытым и понятным для жителей города.

Необходимы общественные слушания

Зайцева считает, что городские власти должны активнее привлекать общественность к принятию таких решений. Она предложила сделать сайт горсовета более открытым для голосований и предложений от жителей. Также, по ее мнению, людям нужно честно объяснять, сколько будет стоить переименование станций или улиц.

"Если мы сейчас будем переименовывать, то это будет стоить столько", — привела она пример того, как власти могли бы общаться с общественностью.

Зайцева добавила, что к таким процессам можно привлекать не только бюджетные средства, но и гранты или поддержку общественных организаций.

Как сообщили Новини.LIVE, в харьковском метрополитене планируют ввести музыкальное сопровождение на станциях. Инициатива должна сделать пребывание пассажиров более спокойным и комфортным. В метро говорят, что это поможет снизить уровень стресса в сложное время. Первые тестирования могут начаться уже на одной из станций.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове в воскресенье вечером, 26 апреля, произошел инцидент со стрельбой в метро. Нетрезвый мужчина открыл огонь вверх из стартового пистолета прямо на станции. Нарушителя задержали, сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности.