В Харьковской области волонтер сорвал золотую цепочку с ребенка

Помещение суда. Фото иллюстративное: vl.court.ua

В Харьковской области судьи вынесли приговор мужчине, который ограбил ребенка. Он подкрался к нему со спины и сорвал золотую цепочку с шеи.

Об этом стало известно из приговора суда, опубликованного на Едином государственном реестре судебных решений.

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Грабитель когда-то работал волнтером

Инцидент произошел в мае 2024 года — мужчина сорвал с шеи ребенка золотую цепочку и нанес ей легкие телесные повреждения. В прокуратуре добавили, что в 2021 году его судили за разбой, также известно, что он был волонтером в благотворительном фонде.

"До задержания мужчина работал волонтером благотворительного фонда. Вечером, 8 мая 2024 года, он подошел со спины, схватил за надетую на шею несовершеннолетнего ребенка цепочку из золота с золотым крестиком, стоимостью 16 460 гривен, сорвал его с шеи и скрылся с места", — говорится в судебном деле.

Той же ночью сотрудники полиции задержали мужчину. В суде обвиняемый признал свою вину и попросил на фронт. Впрочем, судьи приняли решение наказать его в виде пяти лет лишения свободы и обязал уплатить в пользу государства 12 тысяч гривен за проведение экспертиз.

Напомним, в Черновицкой области суд наказал мужчину, избившего работника территориального центра комплектования во время вручения повестки. Также в Херсоне в суде рассматривали дело мужчины, отказавшегося от службы в армии.