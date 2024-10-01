На Харківщині волонтер зірвав золотий ланцюжок з дитини

Приміщення суду. Фото ілюстративне: vl.court.ua

На Харківщині судді винесли вирок чоловіку, який пограбував дитину. Він підкрався до неї зі спини та зірвав золотий ланцюжок з шиї.

Про це стало відомо з вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Грабіжник колись працював волнтером

Інцидент стався у травні 2024 року — чоловік зірвав з шиї дитини золотий ланцюжок та спричинив їй легкі тілесні ушкодження. У прокуратурі додали, що у 2021 році його судили за розбій, також відомо, що засуджений був волонтером у благодійному фонді.

"До затримання чоловік працював волонтером благодійного фонду. Ввечері, 8 травня 2024 року, він підійшов зі спини, схопив за надітий на шию неповнолітньої дитини ланцюжок із золота з золотим хрестиком, вартістю 16 460 гривень, зірвав його з шиї та зник з місця скоєння злочину", — йдеться у судовій справі.

Тієї ж ночі, працівники поліції затримали чоловіка. У суді обвинувачений визнав свою провину та попросився на фронт. Втім, судді прийняли рішення покарати його у вигляді п'яти років позбавлення волі та зобов'язав сплатити на користь держави 12 тисяч гривень за проведення експертиз.

Нагадаємо, в Чернівецькій області суд покарав чоловіка, який побив працівника територіального центру комплектування під час вручення повістки. Також у Херсоні в суді розглядали справу чоловіка, який відмовився від служби у війську.