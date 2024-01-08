Волонтер из Харькова рассказал о коте Симбе, который спасся от обстрелов 2 января

Волонтер с домашним любимцем. Фото: скриншот с видео

Во вторник, 2 января, российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. Под прицелом был и Харьков, а именно один из жилых кварталов города. Несмотря на атаку, удалось спастись четырехлапому любимцу Симбе, который принадлежит местному волонтеру Сергею Прескорнику.

Об истории пушистика рассказал Сергей Прескорник Новини.LIVE.

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Как рассказывает волонтер, в момент атаки был на утренней пробежке. Дома остался только его четырехлапый любимец Симба.

"Это были самые громкие взрывы, которые я слышал за последнее время. Я до последнего думал, что это не в мой дом. Я был на пробежке, услышав взрыв сразу побежал сюда, потому что у меня здесь Симба", — рассказал мужчина.

Как впоследствии оказалось, атака повредила многоэтажку, где проживал волонтер. Зайдя в квартиру, он заметил обломки вражеских ракет, взрывной волной в доме выбило окна — пол был практически устлан стеклом.

Впрочем, Сергей не сразу заметил Симбу — думал, что тот выпрыгнул из окна.

"Поднимаю по лестнице, захожу, открываю дверь, начинаю расшнуровывать кроссовки. И смотрю, Симба на меня смотрит, я на него вообще не понимаю, как это могло случиться", — говорит Сергей.

По словам мужчины, харьковчане — мощные люди. Даже если все разбито и летят ракеты, люди бросаются в руины, спасают друзей, родственников и своих любимцев.

Атака РФ по Харькову 2 января

Напомним, 2 января воздушная тревога по всей Украине началась около 07:00. Оккупанты нацелили свои ракеты на Киев и Харьков.

Около 07:30 2 января оккупанты нанесли удары по центральной части города Харькова. В результате атаки пострадали десять человек, еще один человек погиб.

Из-за утренней ракетной атаки на Харьков город получил значительные разрушения, возле жилого дома образовалась огромная воронка.