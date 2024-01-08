Волонтер из Харькова рассказал о коте Симбе, который спасся от обстрелов 2 января
Во вторник, 2 января, российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. Под прицелом был и Харьков, а именно один из жилых кварталов города. Несмотря на атаку, удалось спастись четырехлапому любимцу Симбе, который принадлежит местному волонтеру Сергею Прескорнику.
Об истории пушистика рассказал Сергей Прескорник Новини.LIVE.
История кота, которому удалось спастись от атаки РФ
Как рассказывает волонтер, в момент атаки был на утренней пробежке. Дома остался только его четырехлапый любимец Симба.
"Это были самые громкие взрывы, которые я слышал за последнее время. Я до последнего думал, что это не в мой дом. Я был на пробежке, услышав взрыв сразу побежал сюда, потому что у меня здесь Симба", — рассказал мужчина.
Как впоследствии оказалось, атака повредила многоэтажку, где проживал волонтер. Зайдя в квартиру, он заметил обломки вражеских ракет, взрывной волной в доме выбило окна — пол был практически устлан стеклом.
Впрочем, Сергей не сразу заметил Симбу — думал, что тот выпрыгнул из окна.
"Поднимаю по лестнице, захожу, открываю дверь, начинаю расшнуровывать кроссовки. И смотрю, Симба на меня смотрит, я на него вообще не понимаю, как это могло случиться", — говорит Сергей.
По словам мужчины, харьковчане — мощные люди. Даже если все разбито и летят ракеты, люди бросаются в руины, спасают друзей, родственников и своих любимцев.
Атака РФ по Харькову 2 января
Напомним, 2 января воздушная тревога по всей Украине началась около 07:00. Оккупанты нацелили свои ракеты на Киев и Харьков.
Около 07:30 2 января оккупанты нанесли удары по центральной части города Харькова. В результате атаки пострадали десять человек, еще один человек погиб.
Из-за утренней ракетной атаки на Харьков город получил значительные разрушения, возле жилого дома образовалась огромная воронка.
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