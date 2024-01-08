Волонтер з Харкова розповів про кота Сімбу, який врятувався від обстрілів 2 січня

Волонтер з домашнім улюбленцем. Фото: скриншот з відео

У вівторок, 2 січня, російські окупанти завдали масованого удару по Україні. Під прицілом був і Харків, а саме — один із житлових кварталів міста. Попри атаку вдалось врятуватися чотирилапому улюбленцю Сімбі, який належить місцевому волонтеру Сергію Прескорнику.

Про історію пухнастика розповів Сергій Прескорник Новини.LIVE.

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Як розповідає волонтер, у момент атаки був на ранковій пробіжці. Вдома залишився лише його чотирилапий улюбленець Сімба.

"Це були найгучніші вибухи, які я чув за останній час. Я до останнього думав, що це не в мій будинок. Я був на пробіжці, почувши вибух одразу побіг сюди, бо у мене тут Сімба", — розповів чоловік.

Як згодом виявилося, атака пошкодила багатоповерхівку, в якій проживав волонтер. Зайшовши до квартири, він помітив уламки ворожих ракет, вибуховою хвилею у помешканні вибило вікна — підлога була практично встелена склом.

Втім, Сергій не відразу помітив Сімбу — думав, що той вистрибнув з вікна.

"Піднімаю по сходах, заходжу, відкриваю двері, починаю розшнуровувати кросівки. І дивлюсь, Сімба на мене дивиться, я на нього, взагалі не розумію, як це могло трапитись", — каже Сергій.

За словами чоловіка, харківʼяни — потужні люди. Навіть якщо все розбито та летять ракети, люди кидаються у ті руїни, рятують друзів, родичів та своїх улюбленців.

Атака РФ по Харкову 2 січня

Нагадаємо, 2 січня повітряна тривога по всій Україні почалася близько 07:00. Окупанти націлили свої ракети на Київ та Харків.

Близько 07:30 2 січня окупанти завдали ударів по центральній частині міста Харків. Внаслідок атаки постраждали десять людей, ще одна людина загинула.

Через ранкову ракетну атаку на Харків місто зазнало значних руйнувань, біля житлового будинку утворилася величезна вирва.