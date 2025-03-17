Начальник Лозовского ТЦК Артур Воронцов избил волонтерку Алину Бологову — женщина рассказала детали нападения

Волонтер Алина Бологова. Фото: скриншот

Волонтер Алина Бологова опровергла заявление Харьковского областного Территориального центра комплектования о том, что она не имеет претензий после инцидента с начальником Лозовского ТЦК Артуром Воронцовым. По ее словам, конфликт возник из-за языкового вопроса, после чего мужчина применил физическую силу.

Об этом Бологова рассказала в комментарии Новини.LIVE в понедельник, 17 марта.

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Бологова рассказала, что спор возник из-за языкового вопроса. По ее словам, Воронцов сначала выразил недовольство тем, что она говорит на русском, а затем прибегнул к физическому насилию.

"Он подошел ко мне с вопросом: "Почему ты разговариваешь по-русски?" Хотя вопрос звучал с его стороны звучал тоже на русском. Я спросила, почему он обращается ко мне на русском, на что он ответил: "Сейчас я научу тебя разговаривать правильно", и начал меня бить. После чего я потеряла сознание, моя голова была как в тумане. Он был в очень сильном состоянии алкогольного опьянения. Все произошло очень быстро, я даже не успела среагировать", — рассказывает женщина.

Волонтер добавила, что сообщение ТЦК о ее якобы отсутствии претензий является ложным.

"Я не писала никаких заявлений о том, что не имею претензий. Ну как это я не имею претензий?", — говорит Бологова.

Что говорят в ТЦК

В Харьковском областном ТЦК заявили, что 6 марта действительно был зафиксирован конфликт в городе Лозовая между Бологовой и Воронцовым. Также там сообщили, что начали служебное расследование и считают, что обнародованное видео — а именно обращение волонтера, где она заявила, что начальник Лозовского ТЦК напал на нее и несколько раз ударил по голове — содержит лишь выборочные фрагменты конфликта.

Также в центре комплектования сказали, что женщина сделала заявление о том, что претензий к военным не имеет.

Сообщение Харьковского ОТЦК в Facebook

Ранее в полиции заявили, что подали запрос на видео с камер наблюдения. В то же время адвокат волонтера Бологовой говорит, что эти камеры якобы не работают уже более двух месяцев.