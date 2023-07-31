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Враг целил по Харькову ракетами С-300: подробности ночной атаки

31 июля 2023 06:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ночная атака по Харькову: подробности
Последствия вражеской атаки по Харькову. Фото: ГСЧС Харьковской области
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ночью, 31 июля, российские захватчики били по Харькову. В городе было слышно несколько взрывов. Есть один травмированный.

Об этом сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

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Последствия ночной атаки по Харькову

По словам спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, враг целил по Харькову ракетами С-300 с территории российской Белгородской области.

"В результате вражеской атаки в Харькове в Новобаварском районе было попадание в складские помещения одного из коммерческих предприятий, в результате чего вспыхнул пожар на площади около 200 кв.м.", — сообщил спикер.

Последствия вражеской атаки. Фото: ГСЧС Харьковской области

Также Димитро Чубенко сообщил, что один человек получил травмы.

Было еще одно попадание — в частное домовладение в н.п. Большой Бурлук Харьковской области. Здесь пострадавших нет.

Последствия вражеской атаки. Фото: ГСЧС Харьковской области

"По факту этих обстрелов открыто уголовное производство по ч.1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — это нарушение законов и обычаев ведения войны", — добавил представитель Харьковской областной прокуратуры.

Напомним, ночью 31 июля Харьков и Харьковская область оказались под вражеским обстрелом. Как заявил мэр Харькова Игорь Терехов, было два "прилета", зафиксировано попадание по нежилым помещениям, произошел пожар.

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