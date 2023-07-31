Ночная атака по Харькову: подробности

Враг целил по Харькову ракетами С-300: подробности ночной атаки
Ночью, 31 июля, российские захватчики били по Харькову. В городе было слышно несколько взрывов. Есть один травмированный.
Об этом сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
Последствия ночной атаки по Харькову
По словам спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, враг целил по Харькову ракетами С-300 с территории российской Белгородской области.
"В результате вражеской атаки в Харькове в Новобаварском районе было попадание в складские помещения одного из коммерческих предприятий, в результате чего вспыхнул пожар на площади около 200 кв.м.", — сообщил спикер.
Также Димитро Чубенко сообщил, что один человек получил травмы.
Было еще одно попадание — в частное домовладение в н.п. Большой Бурлук Харьковской области. Здесь пострадавших нет.
"По факту этих обстрелов открыто уголовное производство по ч.1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — это нарушение законов и обычаев ведения войны", — добавил представитель Харьковской областной прокуратуры.
Напомним, ночью 31 июля Харьков и Харьковская область оказались под вражеским обстрелом. Как заявил мэр Харькова Игорь Терехов, было два "прилета", зафиксировано попадание по нежилым помещениям, произошел пожар.