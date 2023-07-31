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Ворог гатив по Харкову ракетами С-300: подробиці нічної атаки

31 липня 2023 06:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Нічна атака по Харкову: подробиці
Наслідки ворожої атаки по Харкову. Фото: ДСНС Харківської області
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі, 31 липня, російські загарбники гатили по Харкову. У місті було чути кілька вибухів. Є один травмований.

Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

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Наслідки нічної атаки по Харкову 

За словами речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, ворог цілив по Харкову ракетами С-300 з території російської Бєлгородської області.

"Унаслідок ворожої атаки в Харкові в Новобаварському районі було влучання у складські приміщення одного з комерційних підприємств, унаслідок чого спалахнула пожежа на площі близько 200 кв. м.", — повідомив речник.

Наслідки ворожої атаки. Фото: ДСНС Харківської області

Також Димитро Чубенко повідомив, що одна людина отримала травмування. 

Було ще одне потрапляння —  у приватне домоволодіння у н.п. Великий Бурлук Харківської області. Тут постраждалих немає.

Наслідки ворожої атаки. Фото: ДСНС Харківської області

"За фактом цих обстрілів відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України — це порушення законів та звичаїв ведення війни", — додав речник Харківської обласної прокуратури.

Нагадаємо, вночі 31 липня Харків і Харківська область опинилися під ворожим обстрілом. Як заявив мер Харкова Ігор Терехов, було два "прильоти", зафіксовано потрапляння по нежитлових приміщеннях, сталася пожежа.

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