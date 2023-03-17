Враг не прекращает обстреливать Купянщину
За прошедшие сутки враг продолжал обстреливать населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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В частности, под огнем оккупантов были Волчанск, Купянск, Стрелеча, Огурцово, Шевченково, Гряниковка и другие. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. К счастью, обошлось без пострадавших среди гражданского населения.
По данным следствия, вечером 16 марта из России обстреляли из РСЗО с. Кругляковка Купянского района. В ночь с 16 на 17 марта оккупанты совершили артиллерийский обстрел г. Купянск и с. Новоосиново.
" За прошедшие сутки из районов, находящихся под постоянными обстрелами, были эвакуированы 24 человека. Вывезенные люди получили гуманитарную помощь. Те, кто в этом нуждался, обеспечены жильем" , — пишет Олег Синегубов.
Также глава Харьковской ОВА рассказал, что на линии столкновения продолжаются активные боевые действия. Оккупанты предприняли очередную попытку вести наступление в районе Гряниковки, но потерпели неудачу и отступили с потерями. Наши защитники надежно удерживают свои позиции и уничтожают врага.
Напомним, что 15 марта около 10:00 российские военные нанесли ракетный удар по Шевченковскому району города Харькова . В результате вражеских обстрелов частично разрушено учебное заведение. В жилых домах вокруг выбиты стекла. Также повреждены автомобили жителей.
Также мы рассказывали, что 9 марта враг нанес 15 ударов по Харькову . Тогда под прицелом окупантов были объекты критической инфраструктуры. Из-за обстрелов в городе начались проблемы с электроснабжением.