Враг не прекращает обстреливать Купянщину

Вечером 16 марта из России обстреляли из РСЗО с. Кругляковка Купянского района

За прошедшие сутки враг продолжал обстреливать населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В частности, под огнем оккупантов были Волчанск, Купянск, Стрелеча, Огурцово, Шевченково, Гряниковка и другие. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. К счастью, обошлось без пострадавших среди гражданского населения.

По данным следствия, вечером 16 марта из России обстреляли из РСЗО с. Кругляковка Купянского района. В ночь с 16 на 17 марта оккупанты совершили артиллерийский обстрел г. Купянск и с. Новоосиново.

" За прошедшие сутки из районов, находящихся под постоянными обстрелами, были эвакуированы 24 человека. Вывезенные люди получили гуманитарную помощь. Те, кто в этом нуждался, обеспечены жильем" , — пишет Олег Синегубов.

Также глава Харьковской ОВА рассказал, что на линии столкновения продолжаются активные боевые действия. Оккупанты предприняли очередную попытку вести наступление в районе Гряниковки, но потерпели неудачу и отступили с потерями. Наши защитники надежно удерживают свои позиции и уничтожают врага.

Напомним, что 15 марта около 10:00 российские военные нанесли ракетный удар по Шевченковскому району города Харькова . В результате вражеских обстрелов частично разрушено учебное заведение. В жилых домах вокруг выбиты стекла. Также повреждены автомобили жителей.

Также мы рассказывали, что 9 марта враг нанес 15 ударов по Харькову . Тогда под прицелом окупантов были объекты критической инфраструктуры. Из-за обстрелов в городе начались проблемы с электроснабжением.