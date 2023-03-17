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Ворог не припиняє обстрілювати Куп’янщину

17 березня 2023 13:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Ворог не припиняє обстрілювати Куп’янщину
Ввечері 16 березня зс рф обстріляли з РСЗВ с. Кругляківка Куп’янського району
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. 

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Зокрема, під вогнем окупантів були Вовчанськ, Куп'янськ, Стрілеча, Огірцеве, Шевченкове, Гряниківка та інші. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. На щастя, обійшлося без постраждалих серед цивільного населення.

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За даними слідства, ввечері 16 березня зс рф обстріляли з РСЗВ с. Кругляківка Куп’янського району. В ніч з 16 на 17 березня окупанти здійснили артилерійський обстріл м. Куп’янськ та с. Новоосинове.

"Протягом минулої доби з районів, що перебувають під постійними обстрілами, було евакуйовано 24 людини. Вивезені люди отримали гуманітарну допомогу. Ті, хто цього потребував, забезпечені житлом", — пише Олег Синєгубов. 

Також, голова Харківської ОВА розповів, що на лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Окупанти здійснили чергову спробу вести наступ в районі Гряниківки, але зазнали невдачі та відступили з втратами. Наші захисники надійно тримають свої позиції та нищать ворога. 

Нагадаємо, що 15 березня близько 10:00 російські військові завдали ракетного удару по Шевченківському району міста Харкова. Внаслідок ворожого обстрілу частково зруйновано навчальний заклад. У житлових будинках навколо вибито шибки. Також пошкоджено автомобілі мешканців.

Також, ми розповідали, що 9 березня ворог завдав 15 ударів по Харкову. Тоді під прицілом окупантів були об‘єкти критичної інфраструктури. Черз обстріл у місті почались проблеми з електропостачанням.

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