Ворог не припиняє обстрілювати Куп’янщину

Ввечері 16 березня зс рф обстріляли з РСЗВ с. Кругляківка Куп’янського району

Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, під вогнем окупантів були Вовчанськ, Куп'янськ, Стрілеча, Огірцеве, Шевченкове, Гряниківка та інші. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. На щастя, обійшлося без постраждалих серед цивільного населення.

За даними слідства, ввечері 16 березня зс рф обстріляли з РСЗВ с. Кругляківка Куп’янського району. В ніч з 16 на 17 березня окупанти здійснили артилерійський обстріл м. Куп’янськ та с. Новоосинове.

"Протягом минулої доби з районів, що перебувають під постійними обстрілами, було евакуйовано 24 людини. Вивезені люди отримали гуманітарну допомогу. Ті, хто цього потребував, забезпечені житлом", — пише Олег Синєгубов.

Також, голова Харківської ОВА розповів, що на лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Окупанти здійснили чергову спробу вести наступ в районі Гряниківки, але зазнали невдачі та відступили з втратами. Наші захисники надійно тримають свої позиції та нищать ворога.

Нагадаємо, що 15 березня близько 10:00 російські військові завдали ракетного удару по Шевченківському району міста Харкова. Внаслідок ворожого обстрілу частково зруйновано навчальний заклад. У житлових будинках навколо вибито шибки. Також пошкоджено автомобілі мешканців.

Також, ми розповідали, що 9 березня ворог завдав 15 ударів по Харкову. Тоді під прицілом окупантів були об‘єкти критичної інфраструктури. Черз обстріл у місті почались проблеми з електропостачанням.