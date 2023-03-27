Враг обстрелял приграничье Харьковщины

Пострадавших от обстрелов в сутки не было

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли по меньшей мере 17 приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Обстрелы Харьковской области

В частности, под ударами врага были Купянск, Липцы, Стрелка, Огирево, Табаевка и другие города и села Харьковщины.





"В результате обстрелов Купянска поврежден 5-этажный жилой дом и частное домовладение. Также разрушены хозяйственные постройки. Из минометов и другого вооружения враг обстреливал пгт Двуречная Купянского района. Поврежден жилой дом и хозяйственные постройки. К счастью, пострадавших от обстрелов не было", — пишет глава Харьковской ОВА.

Минная опасность и линия столкновения

Продолжается гуманитарное разминирование. За минувшие сутки в области обезврежены 59 взрывоопасных предметов.

Также Синегубов рассказывает, что на линии столкновения продолжаются бои. Враг пытался вести наступательные действия в районе с. Синьковка Купянского района, но получил отпор и успеха не имел.

Напомним, что 26 марта российские оккупанты обстреляли город Купянск Харьковской области. Они повредили частный дом и многоэтажку.

Также мы писали о том, что на Харьковщине водитель грузовика подорвался на мине. ЧП произошло в с. Ольховка Харьковского района 24 марта около 9:00.