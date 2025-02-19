В Купянской ГВА проинформировали о ситуации в городе

Глава ГВА Купянска Андрей Беседин. Фото: пресс-служба ГВА

В городе Купянск Харьковской области ситуация остается без изменений. Информация о том, что враг подошел вплотную к населенному пункту — не соответствует действительности.

Об этом заявил глава ГВА Андрей Беседин в комментарии Новини.LIVE в среду, 19 февраля.

Читайте также:

Ситуация в Купянске

"Информация действительно искажена, потому что мы каждый день сообщаем, и ситуация пока неизменна. Враг в двух километрах от границы города Купянск", — сказал Беседин.

Он уточнил, что это расстояние остается неизменным уже два месяца. Силы обороны Украины дают достойный отпор и удерживают линию, несмотря на значительное преимущество врага в живой силе, технике и авиации.

"Противнику не удается продвинуться ни на метр. Продолжаются ожесточенные бои в направлениях Синьковки, Голубовки и Петропавловки", — отметил глава ГВА.

Беседин добавил, что наши военные уничтожают врага, не давая ему зайти на левый берег города.

Карта DeepState

Напомним, в конце января съемочная группа Новини.LIVE побывала в Купянске и пообщалась с местными жителями.

А 4 февраля стало известно, что российские войска были вынуждены частично отойти с передовых позиций на Купянском направлении.