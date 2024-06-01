Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Враг стирает Волчанск с лица земли, — DeepState arrow

Враг стирает Волчанск с лица земли, — DeepState

1 июня 2024 21:38
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Враг стирает Волчанск с лица земли, — DeepState
Повреждено здание в Волчанске. Фото: Прессслужба ГУ Нацполиции в Харьковской области
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Северная часть города Волчанск фактически "стерта" вражеской артиллерией. Спутниковые снимки свидетельствуют о серьезных поражениях строительного фонда города.

Об этом сообщил Telegram-канал DeepState в субботу, 1 июня.

Читайте также:

Волчанск испытал разрушения

"Спутниковые снимки свидетельствуют о значительных поражениях строительного фонда города. Ориентировочно от 50 до 80 процентов уничтожены и не подлежат восстановлению", — говорится в сообщении.

Также известно, что в данный момент есть еще целые дома в южной части города, но не факт, что они уцелеют, если интенсивность обстрелов и дальше будет столь высокой.

война в волчанске
Последствия обстрела Волчанска русскими захватчиками. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что военнослужащие Вооруженных сил Украины отреагировали на сообщение нардепки Марьяны Безуглой о бездействии Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского во время боев за город Волчанск Харьковской области. По их словам, политика осветила ситуацию в ложной форме.

Напомним, украинские защитники из 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко показали, как выглядит с неба ныне город Волчанск Харьковской области.

Украина
оккупанты
Харьковская область
обстрелы
война в Украине
война

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей