Враг стирает Волчанск с лица земли, — DeepState

Повреждено здание в Волчанске. Фото: Прессслужба ГУ Нацполиции в Харьковской области

Северная часть города Волчанск фактически "стерта" вражеской артиллерией. Спутниковые снимки свидетельствуют о серьезных поражениях строительного фонда города.

Об этом сообщил Telegram-канал DeepState в субботу, 1 июня.

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"Спутниковые снимки свидетельствуют о значительных поражениях строительного фонда города. Ориентировочно от 50 до 80 процентов уничтожены и не подлежат восстановлению", — говорится в сообщении.

Также известно, что в данный момент есть еще целые дома в южной части города, но не факт, что они уцелеют, если интенсивность обстрелов и дальше будет столь высокой.

Последствия обстрела Волчанска русскими захватчиками. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что военнослужащие Вооруженных сил Украины отреагировали на сообщение нардепки Марьяны Безуглой о бездействии Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского во время боев за город Волчанск Харьковской области. По их словам, политика осветила ситуацию в ложной форме.

Напомним, украинские защитники из 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко показали, как выглядит с неба ныне город Волчанск Харьковской области.