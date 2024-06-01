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Ворог стирає Вовчанськ з лиця землі, — DeepState

1 червня 2024 21:38
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Ворог стирає Вовчанськ з лиця землі, — DeepState
Пошкоджена будівля у Вовчанську. Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Північна частина міста Вовчанськ фактично "стерта" ворожою артилерією. Супутникові знімки свідчать про значні ураження будівельного фонду міста.

Про це повідомив Telegram-канал DeepState у суботу, 1 червня.

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"Супутникові знімки свідчать про значні ураження будівельного фонду міста. Орієнтовно від 50 до 80 відсотків знищено і не підлягає відновленню", — говориться у повідомленні. 

Також відомо, що в даний момент є ще цілі будинки в південній частині міста, але не факт, що вони вціліють, якщо інтенсивність обстрілів і надалі буде такою високою.

війна у вовчанську
Наслідки обстрілу Вовчанська російськими загарбниками. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що військовослужбовці Збройних сил України відреагували на допис нардепки Мар'яни Безуглої про бездіяльність Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського під час боїв за місто Вовчанськ Харківської області. За їхніми словами, політикиня висвітлила ситуацію в неправдивій формі. 

Нагадаємо, українські захисники з 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка показали, який вигляд з неба нині має місто Вовчанськ Харківської області. 

Україна
окупанти
Харківська область
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