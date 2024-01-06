Враг использует похолодание — Синегубов предупредил жителей Харьковской области об опасности

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: t.me/synegubov

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов провел заседание Совета обороны области. Во время него участники обсудили мобилизационные процессы, возможные атаки врага и готовность экстренных служб к сложным погодным условиям.

Об этом он написал в своем Telegram.

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Синегубов на заседании отметил, что граждане и представители ТЦК должны соблюдать законодательство во время проведения мобилизации.

"Любые факты, указывающие на нарушения, будут изучать правоохранители", — отметил он.

Заседание Совета обороны в Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

По его словам, оккупанты из-за ухудшения погодных условий в регионе могут наносить удары по энергетической инфраструктуре.

Подготовка к непогоде в области

Глава Харьковской ОВА заверил, что все экстренные службы находятся в полной готовности.

"Все заведения медицины, критические объекты обеспечены альтернативными источниками питания. При необходимости все Пункты Несокрушимости переведем в круглосуточный режим работы", — добавил Синегубов.

Заседание Совета обороны в Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Чиновник отметил, что важным вопросом является обеспечение проездности стратегических участков, а именно эвакуационных и медицинских маршрутов. Отмечается, что дорожные службы будут контролировать и направление Изюмского направления.

Напомним, ранее российские войска совершили атаку на город Купянск, что в Харьковской области с РСЗО, поразив территорию лицея. В результате атаки было повреждено здание образовательного учреждения, также есть раненые.