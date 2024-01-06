Ворог використає похолодання — Синєгубов попередив жителів Харківщини про небезпеку

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: t.me/synegubov

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов провів засідання Ради оборони області. Під час нього учасники обговорили мобілізаційні процеси, можливі атаки ворога та готовність екстрених служб до складних погодних умов.

Про це він написав у своєму Telegram.

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Синєгубов на засіданні наголосив на тому, що громадяни та представники ТЦК повинні дотримуватися законодавства під час проведення мобілізації.

"Будь-які факти, що вказують на порушення, вивчатимуть правоохоронці", — зазначив він.

Засідання Ради оборони Харківської області. Фото: t.me/synegubov

За його словами, окупанти через погіршення погодних умов в регіоні можуть завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі.

Підготовка до негоди в області

Голова Харківської ОВА запевнив, що всі екстрені служби перебувають у повній готовності.

"Усі заклади медицини, критичні об'єкти забезпечені альтернативними джерелами живлення. За необхідності всі Пункти Незламності переведемо у цілодобовий режим роботи", — додав Синєгубов.

Засідання Ради оборони Харківської області. Фото: t.me/synegubov

Посадовець зауважив, що важливим питанням також є забезпечення проїзності стратегічних ділянок, а саме евакуаційних та медичних маршрутів. Зазначається, що дорожні служби контролюватимуть й Ізюмський напрямок.

Нагадаємо, раніше російські війська здійснили атаку на місто Куп'янськ, що на Харківщині з РСЗВ, вразивши територію ліцею. Внаслідок атаки була пошкоджена будівля освітнього закладу, також є поранена.