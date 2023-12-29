Враг выпустил более 20 ракет по Харькову — есть погибший

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: Харьковская ОВА

Российские захватчики нанесли более 20 ударов по Харькову ракетами С-300. Известно о по меньшей мере одного погибшего.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Враг обстрелял Харьков

"В результате двух волн вражеских ударов зафиксировано разрушение и повреждение складских и производственных зданий, транспортного депо, предприятия", — сообщил Синегубов.

В ОВА добавили, что в одном из медучреждений взрывной волной повреждены крыша и окна. Рядом были обнаружены обломки российской ракеты.

Во время вражеских обстрелов также был поврежден автомобиль скорой помощи.

"В результате ударов 1 человек погиб — человек около 35 лет, 11 человек получили ранения", — говорится в сообщении.

Пост Олега Синегубова. Фото: скриншот

Удары окупантов по области

"Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 15 населенным пунктам Харьковщины, в частности: Уди Богодуховского района; Волчанск, Малая Волча, Бударки Чугуевского района; Двуречная, Синковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района", — сообщили в ОВА.

Также враг нанес авиационные удары в районе Петропавловки и Глушковки Купянского района.

Кроме того, ВСУ отбили в течение суток 24 атаки врага возле Синьковки Купянского района.

"В течение суток на территории Харьковской области возведенные группы взрывотехников провели разминирование 6,1 га территории, уничтожили 335 ВНП. Разминирование продолжается", — завершили отчет в ОВА.

Напомним, что сегодня утром в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу . Россия выпустила ракеты, которую держат курс в разных регионах.