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Враг впервые за два года ударил по Харькову авиабомбой — Синегубов

27 марта 2024 17:23
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Враг впервые ударил по Харькову КАБами — Синегубов
УМПБ Д-30СН. Иллюстративное фото: росСМИ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

По предварительным данным, сегодня, 27 марта, российские войска впервые нанесли удар по Харькову именно управляемым боеприпасом большого калибра. По проверяемой информации, враг применил дешевый аналог крылатой ракеты.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Авиацию для удара по жилым кварталам Харькова россияне не использовали уже два года. Эти два удара стали первыми за это время – первое попадание по общеобразовательной школе, второе прямо посреди жилых домов. По данным полиции, россияне использовали УМПБ Д-30 СН, изготовленный на базе ФАБ-250.

Враг впервые ударил по Харькову КАБами — Синегубов - фото 1
Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

"По состоянию на данный момент знаем об одном погибшем мужчине, во время удара он находился на улице, возле дома", — сообщает начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Враг впервые ударил по Харькову КАБами — Синегубов - фото 2
Фото с места обстрела. Фото: Сергей Болвинов / Facebook

На месте работают все службы, началась спасательная операция.

Враг впервые ударил по Харькову КАБами — Синегубов - фото 3
Сообщение Сергея Болвинова. Фото: скриншот

Напомним, что россияне атаковали Харьков авиабомбой.

Также мы писали о том, что известно уже о 12 пострадавших в Харькове в результате обстрела.

 

Харьков
обстрелы
Олег Синегубов
ранение
авиабомба

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