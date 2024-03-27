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Ворог вперше за два роки вдарив по Харкову авіабомбою — Синєгубов

27 березня 2024 17:23
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Ворог вперше вдарив по Харкову КАБами — Синєгубов
УМПБ Д-30СН. Ілюстративне фото: росЗМІ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

За попередніми даними, сьогодні, 27 березня, російські війська вперше завдали удару по Харкову саме керованим боєприпасом великого калібру. За інформацією, що перевіряється, ворог застосував дешевий аналог крилатої ракети.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Авіацію для удару по житловим кварталам Харкова росіяни не використовували вже два роки. Ці два удари стали першими за цей час — перше влучання по загальноосвітній школі, друге прямо посеред житлових будинків. За даними поліції, росіяни використали УМПБ Д-30 СН, що виготовлений на базі ФАБ-250.

Ворог вперше вдарив по Харкову КАБами — Синєгубов - фото 1
Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот

"Станом на зараз знаємо про одного загиблого чоловіка, під час удару він перебував на вулиці, біля будинку", — повідомяє начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов. 

Ворог вперше вдарив по Харкову КАБами — Синєгубов - фото 2
Фото з місця обстрілу. Фот: Сергій Болвінов / Facebook

Наразі, на місці працюють всі служби, розпочалася рятувальна операція.

Ворог вперше вдарив по Харкову КАБами — Синєгубов - фото 3
Допис Сергія Болвінова. Фото: скриншот

Нагадаємо, що росіяни атакували Харків авіабомбою. 

Також ми писали про те, що відомо вже про 12 постраждалих у Харкові внаслідок обстрілу. 

 

Харків
обстріли
Олег Синєгубов
поранення
авіабомба

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