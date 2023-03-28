Враг нанес ракетный удар по Богодухову: контузило 73-летнего мужчину

Оккупанты обстреляли город двумя ракетами типа С-300

Днем 28 марта российские военные нанесли ракетный удар по г. Богодухов. Вражеские ракеты попали на территорию частного жилищного сектора.

Об этом сообщается в Харьковской областной прокуратуре.

Последствия обстрела

По информации правоохранителей, вражеские ракеты попали на территорию частного жилищного сектора. В результате удара были повреждены крыши и окна домов. Частично поврежден детский сад.

"Пострадал 73-летний мужчина: он получил контузию. Сейчас он госпитализирован в больницу", — пишет прокуратура.

По предварительным данным, оккупанты обстреляли город двумя ракетами типа С-300.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что 27 марта оккупанты обстреляли ряд приграничных населенных пунктов Харьковской области. Обошлось без жертв, но зафиксированы разрушения. Пострадали такие населенные пункты, как Двуречная, Западное, Красное, Купянск, Тимофеевка.

Также мы писали, что 26 марта российские оккупанты обстреляли город Купянск Харьковской области. Они повредили частный дом и многоэтажку.