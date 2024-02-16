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Враг увеличил количество ударов по Харьковщине — удалось ли сохранить территории

16 февраля 2024 17:19
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Враг увеличил количество ударов по Харьковщине — удалось ли сохранить территории
Разрушенный дом в результате обстрела Купянска. Иллюстративное фото: Олег Синегубов
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Россияне увеличили количество обстрелов Купянского района Харьковской области. При этом потери территорий удалось предотвратить.

Об этом глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов сообщил в эфире телемарафона, в пятницу, 16 февраля.

Увеличение количества обстрелов Купянского района

Синегубов отметил, что россияне начали все чаще наносить удары по Купянску и населенным пунктам региона. За последний месяц атаки осуществлялись преимущественно управляемыми авиабомбами и ракетами С-300.

Россияне не привязывают свои удары к объектам критической инфраструктуры или предприятиям, они хаотично атакуют жилищную застройку городов.

"Потери территорий, с нашей стороны, не допущены. Бои по этому направлению продолжаются. Армия РФ продолжает штурмовые действия на Купянском направлении", — рассказал Синегубов.

В настоящее время в области продолжается активная эвакуация жителей 27 населенных пунктов, находящихся под постоянными российскими обстрелами. Как указывает глава ОГА, за месяц удалось вывезти более 1000 человек, из них 60 детей.

Напомним, 6 февраля российские войска совершили артобстрел Купянской громады. В результате попадания в гражданскую инфраструктуру получила ранения местная жительница.

Удары по деоккупированному Купянскому району наносятся чуть ли не каждый день. Однако в населенных пунктах по-прежнему остаются гражданские украинцы. Волонтер показал, как живут люди в регионе.

война
Харьков
Украина
Харьковская область
Купянск
Олег Синегубов

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