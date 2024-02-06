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Окупанти здійснили артобстріл Харківської області — поранено жінку

6 лютого 2024 20:19
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Окупанти здійснили артобстріл Харківської області — поранено жінку
Поліцейський та прокурор оглядають місце обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Російська армія сьогодні, 6 лютого, здійснила артобстріл Куп'янської громади Харківської області. Внаслідок влучання у цивільну інфраструктуру Купʼянщини зазнала поранень місцева мешканка. 

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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За даними слідства, сьогодні о 9:00 ранку армія Росії з артилерії обстріляла село Піщане Купʼянського району. Внаслідок атаки було поранено 71-річну жінку. 

Окупанти здійснили артобстріл Харківської області — поранено жінку
Наслідки обстрілу. Джерело: Харківська обласна прокуратура

Як зазначається, вчора близько 21:00 росармійці вдарили з РСЗВ по селу Глушківка Курилівської територіальної громади. Внаслідок влучань пошкоджено складські приміщення та виведено з ладу трактор сільгосппідприємства.

Окупанти здійснили артобстріл Харківської області — поранено жінку
Джерело: Харківська обласна прокуратура

Сьогодні вранці російські солдати продовжили обстрілювати Глушківку, пошкодивши шість житлових будинків та автомобіль. Прокурори спільно зі слідчими поліції ініціювали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Окупанти здійснили артобстріл Харківської області — поранено жінку
Джерело: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, вчора голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти завдали ударів по Золочеву Богодухівського району в вівторок, 6 лютого. Внаслідок обстрілу загинуло двомісячне немовля, ще троє жінок дістали поранення, серед яких — мати дитини, яка перебуває у стані середньої важкості. 

Україна
Харківська область
обстріли
прокуратура
Куп'янськ
Харків

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