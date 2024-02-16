Ворог збільшив кількість ударів по Харківщині — чи вдалося зберегти території
Росіяни збільшили кількість обстрілів Куп'янського району, що на Харківщині. При цьому втратам територій вдалося запобігти.
Про це очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив в ефірі телемарафону, в п'ятницю, 16 лютого.
Збільшення кількості обстрілів Куп'янського району
Синєгубов зауважив, що росіяни почали все частіше завдавати ударів по Куп'янську та населеним пунктам регіону. За останній місяць атаки здійснювалися переважно керованими авіабомбами та ракетами С-300.
Росіяни не прив'язують свої удари до об'єктів критичної інфраструктури, чи підприємств, вони хаотично атакують житлову забудову міст.
"Втрат територій, з нашого боку, не допущено. Бої по цьому напрямку тривають. Армія РФ продовжує штурмові дії на Куп’янському напрямку", — розповів Синєгубов.
Наразі в області триває активна евакуація жителів 27 населених пунктів, що перебувають під постійними російськими обстрілами. Як вказує очільник ОДА, протягом місяця вдалося вивезти понад 1000 осіб, з них 60 дітей.
Нагадаємо, 6 лютого російські війська здійснили артобстріл Куп'янської громади. Внаслідок влучання у цивільну інфраструктуру зазнала поранень місцева мешканка.
Удари по деокупованому Куп'янському району завдаються ледь не щодня. Проте у населених пунктах досі лишаються цивільні українці. Волонтер показав, як живуть люди в регіоні.
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