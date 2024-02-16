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Ворог збільшив кількість ударів по Харківщині — чи вдалося зберегти території

16 лютого 2024 17:19
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Ворог збільшив кількість ударів по Харківщині — чи вдалося зберегти території
Зруйнований будинок внаслідок обстрілу Куп'янська. Ілюстративне фото: Олег Синєгубов
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Росіяни збільшили кількість обстрілів Куп'янського району, що на Харківщині. При цьому втратам територій вдалося запобігти.

Про це очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив в ефірі телемарафону, в п'ятницю, 16 лютого.

Збільшення кількості обстрілів Куп'янського району

Синєгубов зауважив, що росіяни почали все частіше завдавати ударів по Куп'янську та населеним пунктам регіону. За останній місяць атаки здійснювалися переважно керованими авіабомбами та ракетами С-300.

Росіяни не прив'язують свої удари до об'єктів критичної інфраструктури, чи підприємств, вони хаотично атакують житлову забудову міст.

"Втрат територій, з нашого боку, не допущено. Бої по цьому напрямку тривають. Армія РФ продовжує штурмові дії на Куп’янському напрямку", — розповів Синєгубов. 

Наразі в області триває активна евакуація жителів 27 населених пунктів, що перебувають під постійними російськими обстрілами. Як вказує очільник ОДА, протягом місяця вдалося вивезти понад 1000 осіб, з них 60 дітей.

Нагадаємо, 6 лютого російські війська здійснили артобстріл Куп'янської громади. Внаслідок влучання у цивільну інфраструктуру зазнала поранень місцева мешканка. 

Удари по деокупованому Куп'янському району завдаються ледь не щодня. Проте у населених пунктах досі лишаються цивільні українці. Волонтер показав, як живуть люди в регіоні.

війна
Харків
Україна
Харківська область
Куп'янськ
Олег Синєгубов

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