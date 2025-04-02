Защитники уничтожили позиции врага на Волчанском направлении - видео

Воины бригады "Гарт" ударили по позициям РФ вблизи Волчанска
Украинские защитники ударили по оккупантам на Волчанском направлении. Там враг пытался обустроить свои позиции.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ОСУВ "Хортица" в Telegram в среду, 2 апреля.
Уничтожение позиций оккупантов
Артиллеристы бригады "Гарт" предотвратили попытки врага обустроить свои позиции на Волчанском направлении в Харьковской области.
"Как только пушкари получают от аэроразведчиков координаты мест, где происходят подобные действия, сразу отрабатывают по вражеским целям", — говорится в сообщении.
В одном из случаев украинская аэроразведка зафиксировала, как россияне носили бревна для дальнейшего возведения и обустройства фортификаций. В целом во время выполнения задач воинам удалось накрыть огнем траншеи, окопы, блиндажи и отдельные позиции оккупантов.
Напомним, недавно воины Третьей штурмовой бригады успешно атаковали позиции россиян в Харьковской области.
А беспилотники ГУР поразили десантные катера россиян во временно оккупированном Крыму.
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