Защитники уничтожили позиции врага на Волчанском направлении - видео

Дым после атаки на позиции. Фото: скриншот из видео

Украинские защитники ударили по оккупантам на Волчанском направлении. Там враг пытался обустроить свои позиции.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ОСУВ "Хортица" в Telegram в среду, 2 апреля.

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Уничтожение позиций оккупантов

Артиллеристы бригады "Гарт" предотвратили попытки врага обустроить свои позиции на Волчанском направлении в Харьковской области.

"Как только пушкари получают от аэроразведчиков координаты мест, где происходят подобные действия, сразу отрабатывают по вражеским целям", — говорится в сообщении.

В одном из случаев украинская аэроразведка зафиксировала, как россияне носили бревна для дальнейшего возведения и обустройства фортификаций. В целом во время выполнения задач воинам удалось накрыть огнем траншеи, окопы, блиндажи и отдельные позиции оккупантов.

Скриншот поста ОСУВ "Хортица"

Напомним, недавно воины Третьей штурмовой бригады успешно атаковали позиции россиян в Харьковской области.

А беспилотники ГУР поразили десантные катера россиян во временно оккупированном Крыму.