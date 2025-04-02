Захисники знищили позиції ворога на Вовчанському напрямку — відео

Дим після атаки на позиції. Фото: скриншот з відео

Українські захисники вдарили по окупантах на Вовчанському напрямку. Там ворог намагався облаштувати свої позиції.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ОСУВ "Хортиця" у Telegram у середу, 2 квітня.

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Знищення позицій окупантів

Артилеристи бригади "Гарт" запобігли спробам ворога облаштувати свої позиції на Вовчанському напрямку у Харківській області.

"Щойно гармаші отримують від аеророзвідників координати місць, де відбуваються подібні дії, відразу відпрацьовують по ворожих цілях", — йдеться у повідомленні.

В одному з випадків українська аеророзвідка зафіксувала, як росіяни носили колоди для подальшого зведення і облаштування фортифікацій. Загалом під час виконання задач воїнам вдалося накрити вогнем траншеї, окопи, бліндажі та окремі позиції окупантів.

Скриншот допису ОСУВ "Хортиця"

Нагадаємо, нещодавно воїни Третьої штурмової бригади успішно атакували позиції росіян у Харківській області.

А безпілотники ГУР уразили десантні катери росіян у тимчасово окупованому Криму.