Захисники знищили позиції ворога на Вовчанському напрямку — відео

Воїни бригади "Гарт" вдарили по позиціях РФ поблизу Вовчанська
Українські захисники вдарили по окупантах на Вовчанському напрямку. Там ворог намагався облаштувати свої позиції.
Відповідне відео оприлюднила пресслужба ОСУВ "Хортиця" у Telegram у середу, 2 квітня.
Знищення позицій окупантів
Артилеристи бригади "Гарт" запобігли спробам ворога облаштувати свої позиції на Вовчанському напрямку у Харківській області.
"Щойно гармаші отримують від аеророзвідників координати місць, де відбуваються подібні дії, відразу відпрацьовують по ворожих цілях", — йдеться у повідомленні.
В одному з випадків українська аеророзвідка зафіксувала, як росіяни носили колоди для подальшого зведення і облаштування фортифікацій. Загалом під час виконання задач воїнам вдалося накрити вогнем траншеї, окопи, бліндажі та окремі позиції окупантів.
Нагадаємо, нещодавно воїни Третьої штурмової бригади успішно атакували позиції росіян у Харківській області.
А безпілотники ГУР уразили десантні катери росіян у тимчасово окупованому Криму.
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