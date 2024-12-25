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Впервые с начала войны Харьков украсили к зимним праздникам

25 декабря 2024 05:42
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Харьков украсили к Рождеству и Новому году впервые после широкомасштабного вторжения РФ
Новогодние украшения в Харькове. Фото: Скриншот
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

К этому Новому году, впервые после начала широкомасштабного вторжения РФ, Харьков торжественно украсили в честь Рождественско-новогодних праздников. В мэрии города говорят, что эти праздничные огни и декорации являются символом несокрушимости духа харьковчан и веры в победу Украины.

Поздравительное видео с украшениями города разместил в Telegram мэр Игорь Терехов.

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В своем приветствии ко всем харьковчанам мэр города отметил, что эти украшения являются выражением глубокой благодарности за героизм наших военных. Несмотря на то, что российские оккупанты ежедневно терроризируют город, дух харьковчан остается несокрушимым.

"Итого мы преодолеем все трудности, вылечим раны города и вернем себе ощущение нормальной жизни в условиях войны", — сказал мэр.

Терехов отметил, что верит в справедливый мир для Украины в следующем году. Вместе с ним начнется восстановление Украины, в котором каждый из нас играет немаловажную роль.

"Пусть Рождество Христово и Новый год принесут всем нам надежду и силы. С праздником вас и ваших родных! Счастливого Рождества и Нового года! Слава Украине!", — поздравил горожан Терехов.

Ранее мы сообщали, как и когда харьковчане празднуют Рождество . Большинство опрошенных харьковчан считают, что праздновать Рождество они будут по-новому — с 24 по 25 декабря.

Напомним, мы также писали о том, какие поверья существуют в украинской культуре на Сочельник. Также узнайте почему кутья является обязательным блюдом на рождественском столе. А ИИ показал, как будет выглядеть празднование Рождества через 50 лет.

Харьков Новый год Игорь Терехов Рождество украшения

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