Харків прикрасили до Різдва та Нового року вперше після широкомасштабного вторгнення РФ

Новорічні прикраси у Харкові. Фото: Скриншот

До цього Нового року, вперше після початку широкомасштабного вторгнення РФ, Харків урочисто прикрасили на честь Різдвяно-новорічних свят. У мерії міста кажуть, що ці святкові вогні та декорації є символом незламності духу харків'ян та віри у перемогу України.

Привітальне відео з прикрасами міста розмістив у Telegram мер Ігор Терехов.

Читайте також:

Як виглядає прикрашений Харків і що заявив Терехов

У своєму привітанні до всіх харків'ян мер міста зазначив, що ці прикраси є вираженням глибокої подяки за героїзм наших військових. Попри те, що російські окупанти щоденно тероризують місто, дух харків'ян залишається незламним.

"Разом ми подолаємо всі труднощі, вилікуємо рани міста та повернемо собі відчуття нормального життя в умовах війни", — сказав мер.

Терехов зазначив, що вірить у справедливий мир для України наступного року. Разом з ним розпочнеться відбудова України, у якій кожен із нас відіграє важливу роль.

"Нехай Різдво Христове і Новий рік принесуть усім нам надію та сили. З святом вас і ваших рідних! Щасливого Різдва та Нового року! Слава Україні!", — привітав містян Терехов.

Раніше ми повідомляли, як і коли харків'яни святкують Різдво. Більшість опитаних харків'ян вважає, що святкувати Різдво вони будуть по-новому — з 24 на 25 грудня.

Нагадаємо, ми також писали про те, які повір'я існують в українській культурі на Святвечір. Також дізнайтеся чому кутя є обов'язковою стравою на різдвяному столі. А ШІ показав, який вигляд матиме святкування Різдва через 50 років.