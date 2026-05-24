Вражда между городами: в Люботине напали на подростков из Харькова

Вручение подозрения нападавшему. Фото: Харьковская областная прокуратура

На Харьковщине правоохранители сообщили о подозрении трем парням, которые избили двух подростков. Нападавшие объяснили конфликт якобы "враждой" между жителями городов, а само избиение снимали на телефон.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

На Харьковщине подрались подростки

По данным прокуратуры, нападение произошло 21 мая около 16:00 в парке города Люботина. Трое парней в возрасте 15, 16 и 19 лет напали на двух подростков из Харькова. Пострадавшим — 13 и 16 лет.

Следователи считают, что фигуранты сами придумали повод для конфликта. Они заявили о якобы "вражде" между жителями Харькова и Люботина. Во время нападения парни били подростков руками по голове и туловищу. Кроме того, избиение снимали на мобильный телефон. Впоследствии видео распространили через Telegram-каналы.

Какое наказание за избиение

Сейчас трем нападавшим сообщили о подозрении за хулиганство, совершенное группой лиц. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде: ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.

