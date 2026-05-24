Ворожнеча між містами: у Люботині напали на підлітків із Харкова

Вручення підозри нападнику. Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині правоохоронці повідомили про підозру трьом хлопцям, які побили двох підлітків. Нападники пояснили конфлікт нібито "ворожнечею" між жителями міст, а саме побиття знімали на телефон.

На Харківщині побилися підлітки

За даними прокуратури, напад стався 21 травня близько 16:00 у парку міста Люботина. Троє хлопців віком 15, 16 та 19 років напали на двох підлітків із Харкова. Потерпілим — 13 та 16 років.

Слідчі вважають, що фігуранти самі вигадали привід для конфлікту. Вони заявили про нібито "ворожнечу" між жителями Харкова та Люботина. Під час нападу хлопці били підлітків руками по голові та тулубу. Крім того, побиття знімали на мобільний телефон. Згодом відео поширили через Telegram-канали.

Яке покарання за побиття

Наразі трьом нападникам повідомили про підозру за хуліганство, вчинене групою осіб. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді: обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.

