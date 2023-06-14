Всемирный день донора: харьковчане сдавали кровь на подземном паркинге

Харьковчане сдают кровь на подземной парковке ТРЦ. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 14 июня, мир отмечает День донора крови. К этому событию в Харькове подготовили несколько акций, привлекших массовое участие жителей города в благородном деле спасения жизней. В Харьковском центре службы крови для доноров подготовили вкусности, а в харьковском ТРЦ для них играл оркестр.

О том, как в Харькове прошел Всемирный день донора — читайте в материале Новини.LIVE.

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Утром уже больше сотни доноров

Первыми к празднику присоединились охранники Харькова. Сотрудники службы — постоянные клиенты Харьковского областного центра службы крови и ежеквартально сдают кровь и плазму для горожан и военнослужащих Сил безопасности и обороны Украины. За полгода уже задонатили более 12 литров крови.

"В условиях военного состояния — это необходимая процедура, ведь потребность донорской крови в области остается острой из-за большого количества раненых. Донация в пол-литра донорской крови спасает жизни трех человек. А потому кровь каждого из нас может стать спасительной и дать надежду на дальнейшую жизнь", — пишет у себя на странице в Facebook территориальное управление Службы судебной охраны в Харьковской области.

Сотрудники Службы судебной охраны сдают кровь. Фото: Территориальное управление Службы судебной охраны в Харьковской области / Facebook

Для доноров в центре подготовили развлекательную программу, украинскую музыку и вкусную еду: бургеры, мороженое и разные сладости. Однако желающих сдать кровь было много не только из-за приятных бонусов.

"Уже утром у нас было больше сотни доноров, а очередь все не заканчивается", — рассказывает заведующая отделом заготовки крови и ее компонентов Алина Потапенко.

Донация на паркинге ТРЦ

Еще одна акция прошла на подземном парковке харьковского ТРЦ — здесь людей было не меньше. Сотни харьковчан пришли сдать кровь, чтобы пополнить запасы центра. Заведующая отделом заготовки крови и ее компонентов Алина Потапенко рассказывает, что потребности в донорах есть всегда — разных групп крови и резус-факторами.

"Сейчас приходят и первичные доноры, и возвращают те, кто сдавал кровь еще в мирное время. Но мы должны понимать, что потребность в военное время больше. Поэтому мы здесь сегодня всех принимаем и очень благодарны", — говорит медик.

Харьковчане стоят в очереди на подземной парковке, чтобы сдать кровь. Фото: Новини.LIVE

Организаторы мероприятия позаботились о том, чтобы каждый донор получил не только возможность внести важный вклад в здоровье людей, но и почувствовать приятные моменты и памятные эмоции. Мероприятие сопровождали творческие номера талантливой молодежи и коллективов: "Оркестр восток опера", Народный художественный коллектив хор "Скворушка", музыкальные группы "brigt tone" ta "Nota li".

"Оркестр восток опера" на подземной парковке ТРЦ. Фото: Новини.LIVE

Жители Харькова продемонстрировали свое единство и ответственность, собрав множество жизненно важного дара. Результаты Дня Донора показывают, что волонтерское движение по сбору крови в Харькове продолжает развиваться и получает все большую поддержку со стороны горожан.

Напомним, что к сдаче крови следует тщательно подготовиться. В частности , за 72 часа до донации следует воздержаться от приема аспирина, анальгина и других обезболивающих гормональных лекарств, а за 48 часов — исключить алкоголь.