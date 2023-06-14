Всесвітній день донора: харків'яни здавали кров на підземному паркінгу
Сьогодні, 14 червня, світ відзначає День донора крові. До цієї події у Харкові підготували декілька акцій, які залучили масову участь мешканців міста у шляхетній справі порятунку життів. У Харківському центрі служби крові для донорів підготували смаколики, а в харківському ТРЦ для них грав оркестр.
Про те, як у Харкові пройшов Всесвітній день донора — читайте у матеріалі Новини.LIVE.
Зранку вже понад сотня донорів
Першими до свята долучились судові охоронці Харкова. Співробітники служби є постійними клієнтами Харківського обласного центру служби крові й щоквартально здають кров і плазму для містян та військовослужбовців Сил безпеки й оборони України. За пів року вже задонатили понад 12 літрів крові.
"В умовах воєнного стану — це необхідна процедура, адже потреба донорської крові в області залишається гострою через велику кількість поранених. Донація у пів літра донорської крові рятує життя трьох людей. А тому кров кожного із нас може стати рятівною й дати надію на подальше життя", — пише в себе на сторінці у Facebook територіальне управління Служби судової охорони у Харківській області.
Для донорів у центрі підготували розважальну програму, українську музику та смачну їжу: бургери, морозиво та різні солодощі. Проте охочих здати кров було багато не тільки через приємні бонуси.
"Вже вранці в нас було більше сотні донорів, а черга все не закінчується", — розповідає завідувачка відділу заготівлі крові та її компонентів Аліна Потапенко.
Донація на паркінгу ТРЦ
Ще одна акція пройшла на підземному паркінку харківського ТРЦ — тут людей було не менше. Сотні харків'ян прийшли здати кров, аби поповнити запаси центру. Завідувачка відділу заготівлі крові та її компонентів Аліна Потапенко розповідає, що потреби у донорах є завжди — різних групп крові та резус факторами.
"Зараз приходять і первинні донори, і повертають ті, хто здавав кров ще у мирний час. Але ми маємо розуміти, що потреби у військовий час більші. Тож ми тут сьогодні всіх приймаємо і дуже вдячні", — каже медикиня.
Організатори заходу подбали про те, щоб кожен донор отримав не лише можливість зробити важливий внесок у здоров'я людей, а й відчути приємні моменти та пам'ятні емоції. Захід супроводжували творчі номери талановитої молоді та колективів: "Оркестр схід опера", Народний художній колектив хор "Скворушка", музичні групи "brigt tone" ta "Nota li".
Мешканці Харкова продемонстрували свою єдність та відповідальність, зібравши велику кількість життєво важливого дару. Результати Дня донора показують, що волонтерський рух зі збирання крові у Харкові продовжує розвиватися та отримує все більшу підтримку з боку городян.
Нагадаємо, що до здачі крові слід ретельно підготуватися. Зокрема, за 72 години до донації слід утриматися від прийому аспірину, анальгіну та інших знеболювальних гормональних ліків, а за 48 годин — виключити алкоголь.
Також ми розповідали про те, як Харківська обласна служба крові працює в умовах війни.