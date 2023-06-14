Всесвітній день донора: харків'яни здавали кров на підземному паркінгу

Харків'яни здають кров на підземній парковці ТРЦ. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 14 червня, світ відзначає День донора крові. До цієї події у Харкові підготували декілька акцій, які залучили масову участь мешканців міста у шляхетній справі порятунку життів. У Харківському центрі служби крові для донорів підготували смаколики, а в харківському ТРЦ для них грав оркестр.

Про те, як у Харкові пройшов Всесвітній день донора — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

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Зранку вже понад сотня донорів

Першими до свята долучились судові охоронці Харкова. Співробітники служби є постійними клієнтами Харківського обласного центру служби крові й щоквартально здають кров і плазму для містян та військовослужбовців Сил безпеки й оборони України. За пів року вже задонатили понад 12 літрів крові.

"В умовах воєнного стану — це необхідна процедура, адже потреба донорської крові в області залишається гострою через велику кількість поранених. Донація у пів літра донорської крові рятує життя трьох людей. А тому кров кожного із нас може стати рятівною й дати надію на подальше життя", — пише в себе на сторінці у Facebook територіальне управління Служби судової охорони у Харківській області.

Співробітники Служби судової охорони здають кров. Фото: Територіальне управління Служби судової охорони у Харківській області / Facebook

Для донорів у центрі підготували розважальну програму, українську музику та смачну їжу: бургери, морозиво та різні солодощі. Проте охочих здати кров було багато не тільки через приємні бонуси.

"Вже вранці в нас було більше сотні донорів, а черга все не закінчується", — розповідає завідувачка відділу заготівлі крові та її компонентів Аліна Потапенко.

Донація на паркінгу ТРЦ

Ще одна акція пройшла на підземному паркінку харківського ТРЦ — тут людей було не менше. Сотні харків'ян прийшли здати кров, аби поповнити запаси центру. Завідувачка відділу заготівлі крові та її компонентів Аліна Потапенко розповідає, що потреби у донорах є завжди — різних групп крові та резус факторами.

"Зараз приходять і первинні донори, і повертають ті, хто здавав кров ще у мирний час. Але ми маємо розуміти, що потреби у військовий час більші. Тож ми тут сьогодні всіх приймаємо і дуже вдячні", — каже медикиня.

Харків'яни стоять у черзі на підземній парковці, аби здати кров. Фото: Новини.LIVE

Організатори заходу подбали про те, щоб кожен донор отримав не лише можливість зробити важливий внесок у здоров'я людей, а й відчути приємні моменти та пам'ятні емоції. Захід супроводжували творчі номери талановитої молоді та колективів: "Оркестр схід опера", Народний художній колектив хор "Скворушка", музичні групи "brigt tone" ta "Nota li".

"Оркестр схід опера" на підземній парковці ТРЦ. Фото: Новини.LIVE

Мешканці Харкова продемонстрували свою єдність та відповідальність, зібравши велику кількість життєво важливого дару. Результати Дня донора показують, що волонтерський рух зі збирання крові у Харкові продовжує розвиватися та отримує все більшу підтримку з боку городян.

Нагадаємо, що до здачі крові слід ретельно підготуватися. Зокрема, з а 72 години до донації слід утриматися від прийому аспірину, анальгіну та інших знеболювальних гормональних ліків, а за 48 годин — виключити алкоголь.